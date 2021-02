'Festival Internazionale Teatro Romano Volterra': siglata la convenzione

E' stata siglata lo scorso 23 febbraio la Convenzione tra l’amministrazione comunale di Volterra e l’associazione Progetto Città per l’organizzazione del 'Festival Internazionale Teatro Romano Volterra'. Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, la convenzione, che avrà durata triennale, sancisce una collaborazione di fatto già attiva tra i due enti: nell’accordo è stata stabilita l’erogazione di un contributo economico annuale da parte del Comune di Volterra di 4mila euro, oltre alla fornitura di alcuni servizi che verranno messi a disposizione per un migliore svolgimento della manifestazione e della sua promozione.

"E' la prima convenzione che il Comune stipula con gli organizzatori del Festival - dichiara Giacomo Santi, sindaco di Volterra - e per noi rappresenta un fatto estremamente importante che valorizza una delle migliori manifestazioni culturali del nostro territorio. Crediamo che dare stabilità e continuità di attività alle nostre associazioni sia fondamentale per programmare nei prossimi anni eventi di sempre maggiore rilevanza, nell'ottica di rendere indimenticabile il 2022, anno in cui Volterra sarà la prima Città Toscana della Cultura".

"La convezione tra il Comune di Volterra e l'associazione culturale Gruppo Progetto Città - afferma Dario Danti, assessore alle Culture del Comune di Volterra - non vede soltanto un dovuto riconoscimento economico, ma soprattutto rafforza un rapporto di collaborazione che potrà permettere la piena riuscita del Festival sia in termini di supporto organizzativo e logistico che per quanto concerne un piano di comunicazione e di promozione condivisa. Inoltre, l'amministrazione comunale si impegna a promuovere dibattiti e momenti di approfondimento culturale all'interno del cartellone estivo del Festival per rendere ancora più ampia e articolata la proposta culturale e artistica della nostra città".

“Esprimo anche a nome dell’associazione Progetto Città e del Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra - ha dichiarato Simone Migliorini, ideatore e fondatore del Festival - la piena soddisfazione per questo risultato che segna la storia della manifestazione che si è svolta regolarmente ogni anno con un ricco programma tra spettacoli, eventi, come il Premio Ombra della Sera, proprie produzioni teatrali e con il coinvolgimento di grandi artisti. All’Amministrazione comunale e al Consiglio va il ringraziamento dell’Associazione e dei suoi partners con l’auspicio di una sempre più proficua collaborazione a beneficio della città e del territorio".