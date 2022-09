Pontedera: oltre mille persone al Festival della Letteratura Indipendente

L'Era dei Libri ha colto nel segno con oltre mille persone che, nel fine settimana del 23, 24 e 25 settembre, hanno visitato il Festival della Letteratura Indipendente che si è svolto al Palp Palazzo Pretorio in piazza Curtatone. Una location, nel pieno centro cittadino, che ha accolto incontri con editori e autori, laboratori, spazi per bambini, per un evento organizzato da Fondazione per la Cultura Pontedera, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della biblioteca Giovanni Gronchi.

All'iniziativa hanno partecipato anche le librerie cittadine e lo Spazio Nu. Centinaia di presenze, nella tre giorni inaugurata dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi, a contatto diretto con l'universo librario per conoscere da vicino tante realtà del territorio, apprezzando la cultura come volano di condivisione e crescita.