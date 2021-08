Le periferie al centro: in partenza al Cep il festival per la riqualificazione culturale

Si comincia domenica 22 con 'Smetto quando voglio', l’esilarante commedia firmata da Sydney Sibilla, e si prosegue il giorno dopo con 'La Bella e la Bestia’' nella versione del 2017 con Emma Watson, Emma Thompson ed Ewan McGregor. Dopo l’anteprima del luglio scorso, il Festival’ entra nel vivo: dal 22 al 28 agosto, rigorosamente sotto le stelle, l’appuntamento è al Cep, ai giardini di via Pierin del Vaga. Alle 21.30 l’inizio delle proiezioni ma prima e dopo sarà in funzione anche il punto ristoro e all’opera gli animatori per coinvolgere i più piccoli in tanti giochi divertenti.

Ogni sera, per una settimana, un film diverso: oltre ai due citati in programmazione ci sono anche 'I Guardiani della Galassia' (martedì 24), ‘'Sister Act' (mercoledì 25), '8 Mile’' (giovedì 26), 'L’uomo del Labirinto' (venerdì 27) e 'Benvenuti al Sud' (sabato 28). Chiaro l’obiettivo: "Questa è una delle prima azioni che abbiamo in mente di mettere in campo per riportare le periferie al centro della città, riqualificandole non solo dal punto di vista delle fondamentali manutenzioni e arredi, ma anche sotto il profilo delle iniziative culturali e d’aggregazione sociale" spiega la presidente della Società della Salute Gianna Gambaccini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa. Proprio per questo Palazzo Gambacorti ha stanziato 10mila euro e li ha affidati alla SdS che ha predisposto un avviso pubblico vinto dal Cineclub Arsenale, organizzatore del minifestival del Cep.

"Questo progetto è, al tempo stesso, un bellissimo punto d’arrivo e di partenza - spiega l’assessore comunale alla Cultura Pierpaolo Magnani - l’idea di portare cinema, teatro e arte, infatti, è stata una linea guida su cui ho provato a lavorare fin dal primo insediamento, ma purtroppo la pandemia non ci ha inevitabilmente frenato. Adesso contiamo di ripartire, magari arrivando a realizzare un programma più organico e strutturato nei prossimi anni perché il decoro delle periferie, passa senz’altro dalle aiuole e dei marciapiedi, ma anche dalla possibilità di vivere il proprio quartiere in un modo più bello e profondo, condividendo momenti di svago e gioia collettiva". Previste anche attività ludiche per i più piccoli. Il consiglio? "Portarsi una coperta o un cuscino - spiegano gli organizzatori - sarà ancora più bello guardare il cinema sotto le stelle".