Fiab Pisa al mercato contadino per il prolungamento della pista del Trammino

Sabato 8 maggio Fiab Pisa sarà presente al Mercato contadino di piazza Martiri della libertà. I volontari pisani della Federazione ambiente e bicicletta raccoglieranno firme sotto l'appello per il prolungamento della pista del Trammino dal semaforo di via Deodato Orlandi a San Piero e presenteranno progetti in via di realizzazione che interessano la mobilità ciclistica di Pisa, di San Giuliano Terme e del litorale. Verranno inoltre pubblicizzati gli esercizi della rete 'Bike to shop'. Il banchino sarà attivo dalle 9.30 alle 13 e sarà possibile anche iscriversi o rinnovare l’adesione all’associazione.