Omicidio della dottoressa Capovani: organizzata una fiaccolata in sua memoria

L’intersindacale della Dirigenza dell’Area Sanità Toscana ha indetto, in accordo con le rappresentanze sindacali nazionali della dirigenza, la Federazione Nazionale e Regionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, la Federazione Nazionale e Regionale dei Medici di Medicina Generale, una fiaccolata mercoledì 3 maggio a Pisa alle ore 20 in piazza Vittorio Emanuele II.

"Cammineremo in silenzio, tenendo accesa quella fiaccola simbolo della speranza. Questo è il momento del lutto, non di altre riflessioni che sicuramente saranno necessarie sull'escalation delle aggressioni e della violenza verso gli operatori sanitari e nella nostra società. Morire sul lavoro e per il lavoro, uscire di casa la mattina e non farvi ritorno la sera non è tollerabile per una società civile che deve proteggere e prendersi cura di chi dedica la propria vita, il proprio tempo agli altri nel sistema sanitario regionale e nazionale".