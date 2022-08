Ancora fiamme nella provincia: rogo in corso a Calcinaia

Un altro grave incendio è divampato proprio in questi minuti nel territorio della provincia e sta coinvolgendo alcuni alberi in via Garibaldi a Calcinaia. L'amministrazione comunale attraverso i propri canali ufficiali spiega che sono già stati allertati i Vigili del Fuoco, che stanno accorendo sul posto. Per precauzione la Polizia Locale ha chiuso al traffico veicolare la porzione di via del Tiglio che va dalla Rotatoria di Montecchio all'intersezione con via Garibaldi che conduce al cimitero di Calcinaia. La strada resterà chiusa fino a quando le fiamme non saranno domate. Inoltre è stato appena evacuato il centro estetico che si trova in zona.