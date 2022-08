Brucia anche Castelfranco: fiamme a Villa Campanile

Altre fiamme stanno martoriando il territorio della provincia di Pisa nel pomeriggio di giovedì 11 agosto. Anche a Castelfranco si è sviluppato un incendio che sta interessando delle sterpaglie posizionate tra via Romana e il cimitero di Villa Campanile. Il rogo potrebbe estendersi al bosco e per questo motivo sul posto stanno operando tre squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Pisa, Ponsacco e Castelfranco, insieme a due elicotteri del serivzio AIB regionale. Le fiamme hanno attecchito anche sul versante lucchese e alcune squadre stanno operando sul territorio di Altopascio. Il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, comunica: "Ad ora è chiusa al transito dei veicoli via Dori tra il cimitero ed il Valico ed è rallentato il transito sulla via Romana Lucchese".

Fortunatamente il pericolo sembra scampato. Lo riporta sempre il sindaco Toti, che attraverso i canali social aggiunge: "L'incendio che si è sviluppato tra via Romana a Chimenti e via Dori a Villa Campanile non si sta più espandendo. Ora sta operando un mezzo movimento terra per delimitare l'area interessata dalle fiamme. Hanno operato Vigili del fuoco, squadre di volontari, sotto la direzione della regione e due elicotteri, operai forestali, con il supporto della nostra Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia Provinciale".