Fibra ottica: lavori in corso a Vecchiano sulla Sp10

Proseguono a pieno ritmo i lavori a cura della Regione Toscana per l’estensione della fibra ottica sul territorio di Vecchiano. "Dopo i lavori di luglio scorso, sono adesso in corso degli interventi lungo la Sp10 nel centro abitato di Vecchiano, che comportano alcune modifiche alla viabilità: ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi, dovuti comunque a lavorazioni che apporteranno notevoli benefici in termini di connettività a livello locale", afferma il Sindaco Massimiliano Angori. "La Regione Toscana - aggiunge - prosegue nel suo percorso, portando la fibra ottica fino alla porta di casa. Inoltre, non appena saranno terminate queste lavorazioni, prenderanno il via gli interventi di asfaltatura, a cura della Provincia di Pisa, per circa 2 km della Sp10, a partire dal punto in cui verrà realizzata la costruenda rotatoria della Baccanella".

Illustra l’assessore all’Innovazione Tecnologica Andrea Lelli: "Il piano per l’estensione della Fibra ottica è quello che interessa le cosiddette ‘aree bianche’, ovvero i territori (gli unici dove il settore pubblico può intervenire direttamente, ndr) in cui, per i pochi abitanti, la distanza e la scarsa presenza di aziende, gli operatori privati hanno deciso (e dichiarato) di non voler investire. E ovunque, alla fine, si potrà navigare su internet a velocità che arrivano fino a 1000 megabit al secondo, fino a poco tempo fa possibili e immaginabili solo in città e non in piccole frazioni, andando pertanto a rivalutare e a mettere al centro tutti i singoli territori e le rispettive comunità".

Le modifiche alla viabilità per gli interventi di posa della fibra ottica riguardano la Sp10 dal Km 1,365 al Km 2,255, nel centro abitato di Vecchiano, e saranno in vigore fino al prossimo 24 dicembre. Nello specifico in questo tratto sono previsti: il restringimento della carreggiata; l’istituzione di senso unico alternato regolato con movieri o semaforo; il divieto di sosta con rimozione coatta.