Fibra ottica a Pontedera: "Cablatura completa entro giugno 2022"

Vanno avanti su tutto il territorio comunale di Pontedera i lavori per la posa della fibra ottica. Spesso i cantieri coincidono con nuovi lavori di asfaltatura e, laddove è possibile, si cerca di sfruttare le intercapedini già esistenti. "Stiamo dotando la città di questa infrastruttura fondamentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa e non solo: una nuova rete di fibra ottica di ultima generazione sta coprendo gran parte del nostro territorio", spiega l'assessore all'agenda digitale del Comune di Pontedera Sonia Luca, che ha seguito la manifestazione di interesse lanciata alcuni mesi fa, alla quale hanno risposto due operatori.

Si tratta di Open Fiber e FiberCop di Tim. "Nel primo caso la rete viene creata ex novo, nel secondo caso si tratta di un potenziamento. Ma per entrambe le realtà, la fibra che viene posata è di nuova generazione, ancora più potente", aggiunge l'assessore Luca: "Stiamo parlando di collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit al secondo, realizzati con tecnologia FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) che andrà a coprire capoluogo e frazioni. I tempi previsti sono rapidi. L'obiettivo è arrivare alla cablatura completa entro giugno 2022".

"Dotare la città di Pontedera di una nuova rete ultraveloce significa creare opportunità in termini di competitività territoriale e sociale, aspetti fondamentali per garantire una ripresa economica effettiva, da un lato, ed il superamento del digital divide, dall’altro. Siamo convinti che la collaborazione tra pubblico e privato sia imprescindibile per agevolare l’infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche e realizzare servizi digitali all’avanguardia per una città che guarda al futuro", ha concluso Luca.