Torna la tradizionale Fiera annuale di Cascina: atteso il pieno, modifiche al traffico

Come tradizione vuole, il primo martedì dopo l’ultimo lunedì di maggio è giorno della Fiera a Cascina, per omaggiare i santi patroni Innocenzo e Fiorentino. L'appuntamento quest’anno cadrà il 28 maggio, con il centro storico che sarà teatro per tutto il giorno del mercato che si dipanerà tra Corso Matteotti, via Tosco Romagnola, Piazza Gramsci e viale Comaschi, in attesa della grande tombola che andrà in scena a partire dalle 20 di fronte al Palazzo Pretorio. Al parcheggio dell’ex Tettora, invece, è già attivo il Luna Park che resterà aperto fino al 4 giugno.

"Dopo il grande successo della passata edizione - spiega il sindaco Michelangelo Betti - è stata riproposta la formula dell’anno scorso che prevede un prolungamento della fiera su un tratto della Tosco Romagnola. Questo è un appuntamento molto atteso da tutti i cascinesi, nel quale si respira il senso di comunità che la fiera emana. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e i numerosi volontari che prenderanno parte alla manifestazione per far sì che tutto proceda per il meglio".

Lo svolgimento della fiera annuale di Cascina comporta sia una variazione al normale flusso della circolazione veicolare presente in zona che un notevole afflusso di persone. La manifestazione si svolgerà in parte dell’area dove solitamente si svolge il mercato settimanale di Cascina, ovvero in Corso Matteotti ed in viale Comaschi (tratto da via della Repubblica a via Tosco Romagnola) ed in via Tosco Romagnola, nel tratto tra via Michelangelo e via Nicolta. Per questo motivo si rende necessaria la modifica temporanea alla viabilità del centro cittadino, con percorsi alternativi e divieti di sosta opportunamente segnalati.

Le modifiche alla circolazione

E' prevista l'istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 5 del giorno 28 maggio sino alle ore una del giorno successivo in varie zone, insieme a varie previsioni di divieto di transito.

Divieti di transito

- istituzione di divieto di transito dalle ore 7.30 del giorno 28 maggio sino alle ore una del giorno successivo su ambo i lati, sul tratto di Viale Comaschi posto tra via della Repubblica e via Tosco Romagnola, con transennatura all’altezza di Viale Comaschi intersezione con via della Repubblica, così come previsto dall’O.D. n° 22/2008 (in riferimento al tratto di strada sopra indicato) che disciplina la circolazione stradale in occasione del mercato di Cascina, per consentire il montaggio dei banchi della fiera;

- preavviso di divieto di transito ed obbligo di procedere a diritto da posizionate su Viale Comaschi ad almeno 50 metri dall’intersezione con via Vagelli e la stessa via Comaschi, lato biblioteca;

- ambo i lati, nel tratto di via Tosco Romagnola, dall’intersezione con via Michelangelo, sino all’intersezione con via Nicolta;

- ambo i lati, nel tratto di via Michelangelo, dall’intersezione con via Curtatone sino a via Tosco Romagnola (ad eccezione dei residenti in tale tratto e diretti alla Z.T.L. di Cascina con istituzione del doppio senso di circolazione dalle 7.30 del 28/05/2024 sino alle ore una del giorno successivo solo per residenti e diretti alla Z.T.L.);

- istituzione di divieto di transito su via Vagelli all’altezza di Viale Comaschi dalle ore 5 del giorno 28 maggio 2024 sino alle ore una del giorno successivo, mediante posizionamento di transenne da rendere ben visibili agli utenti della strada.

In caso di necessità dovrà essere necessariamente consentito il transito sul Corso Matteotti e sul tratto di viale Comaschi (fronte biblioteca), ai veicoli addetti alle emergenze sanitarie e di pubblica sicurezza.

Divieti di sosta

Istituzione divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 5 del 28/05/2024 sino alle ore una del giorno successivo su:

- ambo i lati di Via Cattaneo nel tratto tra la Tosco Romagnola e via Nicolta;

- ambo i lati di Via Cattaneo nel tratto ovest tra via Nicolta e piazza Cavallini;

- ambo i lati di Via Nicolta nel tratto tra l’intersezione con via Tosco Romagnola e via Cei;

- ambo i lati di Via Cei nel tratto tra l’intersezione con via Nicolta e via Comaschi;

- ambo i lati di Via Curtatone nel tratto tra via Michelangelo e via Montanara;

- lato est di Via Montanara nel tratto da via Curtatone al civico 8;

- lato est di Via Cavalieri di Vittorio Veneto tra via Curtatone e via Montanara;

Ripristino del doppio senso di circolazione dalle 7.30 del 28/05/2024 sino alle ore una del giorno successivo in:

- Viale Comaschi nel tratto tra via Cei e Porta Pisana, con accesso consentito ai soli residenti ed autorizzati;

- via Michelangelo nel tratto tra via Curtatone e Porta Pisana, con accesso consentito ai soli residenti ed autorizzati;

- via Nicolta nel tratto tra via Tosco Romagnola e via Cei;

- via Cei nel tratto tra via Nicolta e viale Comaschi;

. via Cattaneo nel tratto tra via Tosco Romagnola e via Nicolta.

Altre previsioni al traffico

1) La sospensione totale della circolazione veicolare sul corso Matteotti, ad esclusione dei veicoli partecipanti alla manifestazione e dell’organizzazione.

2) In caso di congestione della circolazione stradale, inversione del senso di marcia in via C. Battisti, tratto tra via Cavalieri via Veneto e via Nazario Sauro.

3) Predisposizione di percorsi alternativi atti alla regolamentazione dei veicoli all’interno della zona interessata dalla manifestazione.

4) Creazione di un corridoio protetto con dispositivi omologati, a norma del vigente codice della strada, sulla via Tosco Romagnola sulla corsia di marcia verso Pisa, lato nord, con inizio dal secondo accesso regolamentato con barra automatica, ai condomini posti dopo l’Istituto d’Arte, per consentire l’accesso/uscita dei veicoli.

Istituzione del senso unico alternato, controllato dalla Polizia Municipale nel tratto di cui al punto 4; in caso di criticità, che potrebbero compromettere la sicurezza della circolazione, delle persone presenti alla manifestazione, ecc., sarà chiusa totalmente la strada consentendo l’accesso ai soli mezzi di emergenza ai Condomini.