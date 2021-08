Fiera di Sant'Ermolao nonostante il Covid: "Giusto non annullare, pensiamo al 2022"

"Era importante che la Fiera di Sant’Ermolao si svolgesse. Apprezziamo quindi la scelta dell’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Ghimenti e dell’assessore Tordella, di tenere l’edizione 2021 come consentito dalla normativa. Decisione tutt’altro che scontata visto le scelte di altri Comuni che in alcuni casi hanno annullato gli eventi anche quest’anno. Questa edizione deve però darci lo spunto per lavorare da subito ad un rilancio importante in vista del 2022". E’ Anva, il sindacato ambulanti di Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile fiere Marco Marinai, ad intervenire dopo l’edizione della fiera di Calci dedicata al patrono.

"Per il nostro settore le difficoltà sono enormi -aggiunge Marinai - tanti operatori lavorano solo negli eventi fieristici, e per loro il lockdown iniziato a marzo 2020 non è ancora finito. Le incertezze del governo ricadono sui Comuni che in molti casi scelgono la strada più facile, quella cioè di annullare gli eventi. Calci ha avuto la lungimiranza di svolgere comunque la fiera e di questo ringraziamo l’amministrazione, pur consapevoli che l’edizione sia stata ancora pesantemente condizionata dall’emergenza Covid".

Per questo Confesercenti guarda già al 2022 con il responsabile area pisana Simone Romoli: "Siamo disponibili da subito a sederci ad un tavolo con l’amministrazione comunale - sottolinea Romoli - per programmare l’edizione del prossimo anno. Anche apportando alcuni correttivi. Pensiamo ad esempio alla durata, forse da ridurre di un giorno, ad un coinvolgimento effettivo delle attività commerciali a posto fisso e dei produttori locali, un piano di comunicazione efficace e una collocazione che migliori il collegamento tra i banchi e l'area giostre". La conclusione del responsabile fiere Marinai: "Disponibili anche a gestire direttamente la parte della fiera mettendo a disposizione le nostre professionalità in grado di organizzare eventi collaterali".

Foto da Facebook Massimiliano Ghimenti