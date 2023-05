Fiera di Sant'Ubaldo: le modifiche al traffico in zona Piagge

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio si svolgerà la 44° edizione della 'Settimana delle Piagge - Fiera di Sant'Ubaldo'. Per consentire lo svolgimento della manifestazione il Comune di Pisa ha disposto le seguenti modifiche temporanee al traffico e alla viabilità:

- Viale delle Piagge, tratto da via Masaccio a via Viviani: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e divieto di transito veicolare, eccetto veicoli degli espositori per montaggio e smontaggio strutture commerciali, dalle ore 7 del giorno 18 maggio (giovedì) alle ore 12 del giorno 22 maggio (lunedì) 2023;

- sospensione della pista ciclabile lato abitazioni nel tratto interessato dal mercato, al fine di consentire ai soli residenti di accedere alle proprie abitazioni con le auto, a bassa velocità (passo d'uomo), adottando tutte le cautele del caso;

- Viale delle Piagge, tratto compreso tra via Masaccio a Piazza Caduti di Cefalonia: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli degli espositori per montaggio e smontaggio delle strutture commerciali e dei veicoli dei Vigili del Fuoco per l'ingresso e l'uscita dall'accesso situato sul Viale delle Piagge, dalle ore 1 alle ore 24 del giorno 21.05.23;

- via Rainaldo, tratto da via Agnelli al Viale delle Piagge: istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, per soli residenti ed accesso alle proprietà laterali, dalle ore 1 alle ore 24 del giorno 21.05.23;

- via Masaccio, tratto da via Prinetti al Viale delle Piagge: istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto veicoli residenti di quel tratto che potranno accedere con senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, dalle ore 1 alle ore 24 del giorno 21.05.23;

- discesa Sant'Ubaldo: chiusura al transito veicolare eccetto veicoli degli espositori e divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 7 del giorno 18.05.23 alle ore 12 del giorno 22.05.23;

- obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti sul Viale delle Piagge con direzione nord, all’intersezione con via Viviani, dalle ore 7 del giorno 18 maggio alle ore 12 del giorno 22 maggio 2023;

- obbligo di svolta a sinistra per i veicoli transitanti su via Agnelli, all’intersezione con via Rainaldo, eccetto veicoli residenti e accesso alle proprietà laterali, dalle ore 1 alle ore 24 del giorno 21.05.23;

- obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti in via Rainaldo nel tratto a fondo chiuso, all'intersezione con la via Rainaldo stessa dalle ore 1 alle ore 24 del giorno 21.05.23;

- obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti in via Avanzi con direzione fiume, all'intersezione con Piazza San Michele, eccetto veicoli diretti al parcheggio posto in corrispondenza della Chiesa di San Michele, dalle ore 7 del giorno 18 maggio alle ore 12 del giorno 22 maggio 2023.