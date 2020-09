Fiera degli Scalzi: le modifiche al traffico alle Piagge

In occasione della 2ª edizione della Fiera degli Scalzi in programma a Pisa, nel quartiere delle Piagge dal 24 al 28 settembre prossimo, sono stati adottati a partire da oggi 24 settembre i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

- Viale delle Piagge, tratto da via Masaccio a via Viviani: divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico fino alle ore 12 del 28 settembre;

- Viale delle Piagge, tratto da via di Vietta a via Viviani e da via Maccatella a via di Vietta: divieto di sosta con rimozione coatta (lato Nord) fino alle ore 24 del 27 settembre;

- Via Cuppari, tratto da via di Parigi a via S. Michele degli Scalzi: divieto di sosta con rimozione coatta fino alle ore 24 del 27 settembre;

- Divieto di sosta con rimozione coatta fino alle ore 24 del 27 settembre sul parcheggio posto sul lato destro dell’intersezione tra via Avanzi e via Cuppari, eccetto veicoli degli espositori alla Fiera; viale delle Piagge lato Fiume dalla Chiesa di S. Michele degli Scalzi a via Viviani.

Sospensione della pista ciclabile lato abitazioni nel tratto interessato dal mercato, al fine di consentire ai soli residenti di accedere alle proprie abitazioni con le auto, a bassa velocità (passo d’uomo), adottando tutte le cautele del caso. Il CTT nord devierà la percorrenza delle proprie linee urbane, informando l’utenza con affissione al capolinea e alle fermate degli eventuali disagi.