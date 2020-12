Fila sotto la pioggia all'ufficio postale di Putignano

Clienti sotto la pioggia battente, in coda all'ufficio postale. Succede stamani, 5 dicembre, davanti il locale di via Putignano 120 a Pisa. Una sede piccola, con l'emergenza Covid che fa il resto, richiedendo per il distanziamento che all'interno possano stare solo i clienti o poco più. Chi ha maggior necessità di tutela, come un'anziana signora, viene fatta entrare. Ma il resto, diverse persone, attendono fuori, riparandosi come possono dai momenti in cui gli scrosci si fanno più intensi. Dal 20 aprile scorso un cartello affisso davanti il cancello ricorda le aperture: martedì e mercoledì 8.20-13.45, sabato 8.20-12.45. Operatività ridotta e spazi angusti che comportano una costante attesa all'aperto, che con l'inverno crea certamente maggiore disagio.