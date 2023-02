Filippo Brunetti, meccanico Honda squadra sorse del campionato del mondo moto gp, a Pomarance

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grazie all’associazione Officine Rolandi, in collaborazione con l’associazione Carte Blanche, all’interno del progetto “Sogni e Bisogni… quali risposte” i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno potuto incontrare Filippo Brunetti, Sandalmazzino ed ex studente dell’Istituto Niccolini. L'incontro, introdotto dal Sindaco Ilaria Bacci e da Federica Pruneti, ha ripercorso le tappe della sua vita da quando ancora studente del Niccolini, appena quattordicenne, ha ricevuto dai genitori la sua prima moto da cross, con la quale è iniziata la sua passione. Ha ricordato i tempi che correva in moto con il Motoclub di Pomarance e poi il passaggio a fare il meccanico; di come la vita talvolta presenti delle opportunità e dell’importanza del saperle cogliere, di come “da cosa nasce cosa”. Il racconto appassionato di Filippo ha coinvolto così tanto i ragazzi che in ultimo si sono lanciati nel chiedere, ed allora sono emersi episodi, aneddoti che hanno reso molto più umano il mondo del MOTO GP che sembra così distante dalla vita di tutti i giorni. Filippo è sicuramente un ragazzo normale, cresciuto nel territorio del Comune Pomarance, che grazie al suo impegno è diventato uni dei migliori al mondo nel suo lavoro: un esempio positivo per tutti. La preside Federica Casprini, presente all’incontro, oltre a ringraziare Filippo e sottolineare l’importanza della sua testimonianza, ha colto l’occasione di ringraziare l’Associazione Officine Rolandi e l’Associazione Carte Blanche di tutte le opportunità offerte ai ragazzi delle scuole del polo Volterrano all’interno del progetto “Sogni e Bisogni.. quali risposte”, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.