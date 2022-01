Il dottor Cademartiri del Cnr è uno dei migliori ricercatori al mondo dell'ultimo decennio

Tomografia computerizzata: fra i migliori ricercatori a livello mondiale, secondo il sito Expertscape, c’è anche il dottor Filippo Cademartiri della Fondazione Monasterio. Il sito valuta le pubblicazioni dell’ultimo decennio dei professionisti in merito a determinati ambiti, cosiddetti topic, fra i quali, recentemente la cardio-Tc e sue applicazioni cliniche. Il dottor Cademartiri, direttore della Unità Operativa Imaging Multimodale Cardiovascolare e Neuroradiologico all’Ospedale San Cataldo-CNR si occupa prevalentemente, infatti, di imaging cardiaco e cardio-vascolare: Tac e risonanza magnetica del cuore e dei vasi.

Cardio radiologo con una grande esperienza internazionale alle spalle, in Canada e Olanda, durante la propria formazione, e cresciuto poi professionalmente in ambienti eterogenei, sempre molto diversificati in cui lo scambio delle idee e delle esperienze era la regola e la norma. Clinico e radiologo con una forte vocazione per l’apparato cardiovascolare, ed il cuore in particolare; un innato desiderio e un’esigenza, tanto psicologica quanto fisica, che lo porta a spingersi sempre oltre le proprie capacità e conoscenze, ed a confrontarsi con altri professionisti, in un ottica di continuo miglioramento personale e del benessere dei pazienti. Uomo costantemente alla ricerca, in senso lato e professionale.

"Questo premio risulta particolarmente importante, per me, come uomo e professionista, ma anche per la Fondazione Monasterio - ha commentato il dottor Filippo Cademartiri - stiamo infatti investendo molto, in termini di risorse umane e finanziarie, nell’ambito della ricerca per la valutazione delle coronarie con metodica di Cardio Tac. La Monasterio, per me - ha continuato il cardio radiologo - è un punto di arrivo: per la sua storia e per la sua caratteristica intrinseca di essere punto di riferimento internazionale per la medicina cardiovascolare. Fin qua quando sono arrivato, qualche mese fa, ho potuto constatare quello che già sapevo: è un luogo in cui la professionalità e l’attenzione al paziente sono al primo posto".

"Felici e orgogliosi di questo ulteriore riconoscimento - dichiara Marco Torre, Direttore Generale della Fondazione Monasterio - il dottor Cademartiri non è solo il nuovo, e recente, ingresso nella nostra squadra, ma cardio-radiologo dall'altissimo profilo professionale, riconosciuto a livello mondiale nel proprio ambito e uomo dall'alto valore umano. Sono certo che il dottor Cademartiri saprà dare un contributo determinante, assieme a tutto il team, alla strategia di sviluppo dell'Imaging cardiovascolare multimodale, alla quale stiamo lavorando, nell'ottica di avanzamento verso una medicina sempre più personalizzata, appropriata e sostenibile a vantaggio dei pazienti".