A Tirrenia la finale regionale del concorso 'Un Volto X Fotomodella'

Lo spettacolo di venerdì sera sarà preceduto il giorno prima dalle ragazze in sfilata su auto d'epoca storiche e sportive

Venerdì 27 agosto alle ore 21.30 va in scena la finale regionale del concorso di bellezza 'Un Volto X Fotomodella' presso lo scenario del Cosmopolitan Beach di Tirrenia. Il concorso è giunto alla sua 37ª edizione sotto la guida del nuovo responsabile per la Toscana Michele Ammannati.

Lo spettacolo sarà preceduto giovedì 26 agosto da una sfilata di auto d’epoca storiche e sportive. L’appuntamento è alle ore 18 nei pressi del Luna Park di Tirrenia con le macchine che si sposteranno con le ragazze a bordo verso la nuova Piazza Baleari di Marina di Pisa, dove poseranno per le foto di rito. Tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con l’assessore al Commercio e al Turismo Paolo Pesciatini, il Comune di Pisa e la Polizia Municipale, che garantirà la sicurezza lungo la via litoranea durate lo spostamento.

La finale regionale

Presenterà la serata finale del concorso di moda, il modello e indossatore Leonardo Ghelarducci che nell’occasione sarà affiancato dall’attrice e ballerina Flora Contrafatto. Ospiti della serata due bellissime voci emergenti della musica: Serena Rigacci e Alice Cignoni, i ballerini Tommaso e Rebecca Morino. Le ragazze saranno acconciate da Monica titolare del Team Ribelle di Livorno e truccate da Antonella Zampaletta. Il service sarà affidato a Stella The Voice e Nicola Palmiero, mentre Plinio Neri immortalerà i migliori momenti con le sue foto esclusive e Roberto Gabriele riprenderà con i suoi video i momenti più accattivanti della serata finale. La direzione artistica del concorso è affidata a Sara Jo Pereira Mariotti, mentre Jessy Trainer, coordinerà i balli coreografici delle modelle in gara.

La Giuria. Madrina della serata la cantante Serena Rigacci. Presidente della giuria Marcia Sedoc. Tra gli altri parteciperanno alla serata Reja Silva, stilista di alta moda, Biagio Silvestri, stilista di pellicceria, Antonia Nicoletti, AEN69, Giuseppe Gagliano, Moda Academy Milano, Carlo Esposito (Exit Produzioni e Strategie marketing) e Jean Pierre Xausa, referente Nazionale Moda Uomo.

Le ragazze in gara. Alia Marano, Jana Marano, Anna Gorbunova, Asia Chimenti, Aisha Campochiari, Alice Benedetti, Chiara Suin, Marianne Fernandes, Vittoria Ficozzi, Aurora Piantini, Aurora Gallorini, Angela Bertolaccini, Arianna Biasci, Lucia Longone, Carolina Cioni, Sveva Mugnaini, Sandy Carbonich, Sara Vannozzi, Matilde Masi, Eva Vicentelli, Valentina Stradi, Clarissa Baronti.

Per partecipare alla serata la prenotazione è obbligatoria. La cena (menù fisso) prenderà il via alle ore 20 rispettando rigorosamente le norme anti-Covid. Per maggiori info e prenotazioni 388.5798901 oppure 3356725994.