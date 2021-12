Nuovi finanziamenti per la piscina di Castelfranco: verso la riapertura per giugno 2022

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Toscana, pari a 354.280 euro, cifra che andrà a coprire gran parte degli interventi in programma per la Piscina Comunale. Le risorse rimanenti, pari a circa 90mila euro, sono state reperite grazie a una Variazione di Bilancio approvata in Consiglio Comunale nella seduta del 29 novembre e troveranno copertura nel 2022 grazie a ulteriori trasferimenti statali.

Il finanziamento regionale è stato ottenuto partecipando al bando per gli impianti sportivi 2021 che la Regione Toscana ha deciso di ampliare stanziando complessivamente 10,5 milioni ai Comuni toscani per il miglioramento o la riqualificazione dell’impiantistica sportiva. Sono state favorite le proposte che avevano una progettazione già pronta o in essere.

A questo punto il progetto finalizzato al ripristino della funzionalità dell’impianto della piscina comunale di Castelfranco può partire e la riattivazione dell’impianto uso estivo a partire dal giugno 2022 diventa veramente concreto. L’ammontare del progetto esecutivo di riqualificazione e messa in sicurezza dell'impianto vasche, del locale tecnico e dell’area esterna, pari a 625mila euro, trova finanziamento in 354.280 euro della Regione al quale si aggiungono 270.720 euro da trasferimenti statali per investimenti del Ministero dell'Interno. L’opera prevede un completo rifacimento della struttura.

L’intervento è suddiviso in due stralci funzionali, al fine di consentirne la realizzazione in relazione alle necessarie tempistiche. I lavori del Lotto 1 sono già stati affidati nel settembre scorso e prevedono l’intervento sull’intera parte impiantistica nel locale tecnico interrato oltre agli oneri tecnici per l’affidamenti progettazione esecutiva di entrambi gli stralci funzionali (per una spesa di 180mila euro). Il Lotto 2, che prevede interventi sulle tre vasche e sulla pavimentazione esterna complessiva per una spesa di 445mila euro, potrà essere quindi celermente affidato grazie alle risorse regionali e gli ulteriori finanziamenti statali inseriti in Bilancio nella seduta del 29 novembre.

"Vediamo la luce in fondo al tunnel. Noi ci abbiamo sempre creduto, ma adesso il sogno può dirsi realtà - ha commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti - l’obiettivo di riaprire la piscina entro la prossima estate rimane prioritario e grazie alle risorse intercettate e al grosso lavoro di progettazione svolto dagli uffici comunali questo traguardo sembra sempre più vicino". "La piscina comunale di Castelfranco deve ripartire ma deve farlo nel modo giusto - ha aggiunto l’assessore allo Sport Federico Grossi - non potevamo permettere di riattivare l’impianto affidandoci ad un ripristino superficiale e quindi provvisorio. Occorre affrontare un intervento complesso che va a riqualificare tutto l’impianto per rilanciarlo, con basi solide, nei prossimi anni. Con questi importanti lavori rilanciamo nel futuro uno degli impianti sportivi comunali più importanti".

Sarà Aquatempra ad occuparsi della futura nuova gestione dell’impianto, società 'in house' dei Comuni di Empoli, Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Certaldo, San Gimignano e Poggibonsi, che gestisce già gli impianti di proprietà di queste amministrazioni. Ciò consentirà di integrare i servizi della piscina intercomunale di Fucecchio - Santa Croce sull’Arno, utilizzata prevalentemente nel periodo invernale, con quelli della piscina comunale di Castelfranco, che tornerà ad essere utilizzata esclusivamente nel periodo estivo.