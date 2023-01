Restituiti i fondi per i progetti educativi: "Povertà educativa non è priorità per il Comune"

"In occasione dell'approvazione del bilancio preventivo abbiamo proposto con numerosi atti l'attivazione e il finanziamento da parte del Comune di un Piano straordinario contro la povertà educativa a partire dal contrasto alla dispersione scolastica nella nostra città" sottolineano con forza Una Città in Comune e Rifondazione comunista in una dichiarazione pubblica. "Un fenomeno sempre più preoccupante e in crescita anche a Pisa a seguito della crisi economica e sociale determinata dalla pandemia ma che ad oggi non trova alcuna risposta adeguata da parte della maggioranza che sostiene il sindaco Conti".

I due partiti accusano: "La destra ha bocciato anche queste nostre proposte a conferma di come questa non sia in alcun modo per loro una priorità. Ciò viene clamorosamente e ulteriormente confermato dal fatto che il Comune nelle scorse settimane non è stato in grado di utilizzare e quindi ha restituito le risorse economiche, pari a 46mila euro, provenienti dalla Regione per i progetti educativi zonali relativi alle attività socio educative non formali". "La regione Toscana - aggiunge Sinistra italiana - nell’ambito della programmazione territoriale per l’educazione e istruzione promuove questi progetti educativi rivolti ai bambini e ai ragazzi a partire dai 3 mesi di età fino ai 18 anni. L’obiettivo è proprio quello di contrastare la dispersione scolastica. Sono azioni che, per essere attivate, hanno bisogno della progettazione e dell’impulso delle amministrazioni locali. Ci chiediamo quale ruolo abbia svolto il Comune di Pisa in questa occasione e quali siano le spiegazioni per motivare tale fallimento. Inoltre, ci risulterebbe che il Comune di Pisa sia stato in grado di sbloccare soltanto un finanziamento dal PNRR per gli asili nido. Troppo poco".

Sinistra italiana prosegue: "Secondo i dati ISTAT, nel Comune di Pisa vivono circa 3.000 bambini (di cui 1.700 bambini tra gli 0 e i 2 anni compiuti, e circa 1.300 tra i 3 e i 5 anni compiuti). In base ai posti pubblici disponibili (esclusi quindi quelli privati), apprendiamo dai bandi recentemente pubblicati che il Comune di Pisa dispone di 486 posti in asili nido (0-3 anni) e 521 posti in scuole d’infanzia (3-6 anni). Solo al 27% dei bambini verrà garantito un posto pubblico all’asilo comunale, e solo il 39% degli infanti di età compresa tra i 3 e i 6 anni potrà accedere alle materne. Il servizio degli asili nido comunali costituisce un bene essenziale per garantire il benessere delle bambine e dei bambini. Garantisce loro un processo di crescita armoniosa e la possibilità di socializzare e giocare senza essere vincolati agli aspetti economici delle rispettive famiglie di provenienza. La scuola è il luogo in cui si abbattono le diseguaglianze".

"Siamo ancora una volta davanti al fallimento e all'assenza di progettazione da parte della giunta Conti e in particolare dell'assessore di Fratelli d’Italia Sandra Munno che in questi anni ha proceduto ad un depotenziamento dei servizi e delle risorse nel settore educativo - insistono i due partiti - Da parte nostra chiederemo subito conto in commissione del mancato uso di queste risorse che in una fase come questa avrebbero consentito di contribuite a dare risposte a chi è in difficoltà".

Rifondazione comunista e Una Città in Comune propongono: "Rilanciamo al contempo l'urgenza di Piano educativo di Zona straordinario di contrasto alla povertà minorile per la tutela del diritto all’educazione e all’istruzione per l’infanzia e l’adolescenza che comprenda in primo luogo: la mappatura delle aree a maggiore rischio di povertà educativa e l’ elaborazione di piani strategici territoriali di intervento sulla base di indicatori comuni, che rilevino per ogni area lo stato delle scuole, le caratteristiche socio-economiche e l’offerta di servizi educativi e culturali extrascolastici del territorio; la creazione di un Fondo straordinario destinato al contrasto della dispersione scolastica ed al sostegno mirato sia in caso di attività scolastica ordinaria che in caso di continuazione della Didattica a Distanza".

"Proponiamo anche, secondo quanto previsto dal piano nazionale, di elaborare un Programma di intervento e prevenzione dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) che ha l’obiettivo di rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità?genitoriale e i bambini e le bambine e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e delle bambine e adolescenti dal proprio nucleo familiare".

La conclusione dei due partiti: "Ribadiamo anche l'urgenza di stipulare un patto dducativo di comunità tra istituzioni scolastiche, enti locali, servizi e terzo settore nel quale siano definite risorse, obiettivi, azioni con una chiara assunzione di responsabilità rispetto al contrasto della povertà educativa. Occorre infine sperimentare nei quartieri a maggiore vulnerabilità equipe integrate scuola-servizi territoriali che a partire dalle risorse della comunità, curino la presa in carico delle famiglie vulnerabili e seguano i bambini e le bambine in difficoltà con progetti personalizzati curando con particolare attenzione la continuità educativa tra scuola ed extrascuola".