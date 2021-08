Quasi 800mila euro dallo Stato per lo spazio polivalente di Capannoli

Un'ottima notizia in arrivo per il Comune di Capannoli: finanziato il progetto di realizzazione del nuovo centro polifunzionale per la frazione di Santo Pietro Belvedere. La struttura esistente e quella adiacente faranno spazio ad un importante spazio polivalente sulla base di un progetto di complessivi 950mila euro. Con decreto del Miur datato 31 luglio e pubblicato ieri è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. Il progetto di Capannoli avrà un contributo pari a 798mila euro. Il Comune contribuirà con risorse proprie per la parte restante.

Il progetto prevede la realizzazione di spazi destinati a bambini, giovani, anziani e realtà associative a disposizione dell’intera comunità. "Una splendida notizia! Un risultato che dimostra la lungimiranza dell'amministrazione e la grande capacità della struttura comunale, seppur in grave difficoltà dal punto di vista del poco personale dipendente. Una grandissima soddisfazione" commenta entusiasta la sindaca Arianna Cecchini insieme a tutta la giunta comunale. Il progetto ammesso a finanziamento è inserito nel PNRR e finanziato con le risorse NextGenerationEU.