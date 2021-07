Oltre un milione di euro per insegnare innovazione imprenditorialità a Normale e Sant'Anna

La Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa riceveranno un finanziamento dallo European Institute of Technology per promuovere la formazione all’innovazione e all’imprenditorialità dei propri allievi, grazie al progetto Eelisa Unfolds.

Lo European Institute of Innovation and Technology è un organismo indipendente dell’Unione europea: co-finanzia progetti che perseguono strategie di innovazione mediante attività di alta formazione e ricerca. Per gli anni 2021-2027 ha lanciato l’iniziativa 'Innovation Capacity Building for Higher Education Institutions', che mira ad aiutare gli istituti di istruzione superiore a sviluppare la capacità di insegnare l’innovazione e l’imprenditorialità al proprio interno, con 27,5 milioni euro.

La Scuola Normale e la Scuola Sant’Anna hanno presentato, insieme ad altri istituti universitari del consorzio Eelisa (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance), il progetto Unfolds, per accedere alla tornata di finanziamenti dell’Istituto Europeo previsti dal 2021 al 2027, denominata Hei Initiative; 23 candidature provenienti da 750 partner sono state selezionate, tra cui il progetto con Normale e Sant’Anna.

Il finanziamento ricevuto di 1 milione e 200mila euro sarà distribuito fra i vari partner di Eelisa Unfolds: oltre a Normale e Sant’Anna, Universidad Politécnica de Madrid, che coordina il network, Budapest University of Technology and Economics, Friedrich-Alexander University Erlangen Nürnberg, Ecole des Ponts ParisTech, Polytecnhic University of Bucharest. Il progetto coinvolge anche come partner associato Artes 4.0, Centro di competenza sulla robotica avanzata e sulle tecnologie digitali abilitanti cui partecipano anche Scuola Sant’Anna e Scuola Normale.

Tra gli obiettivi di Eelisa Unfolds (Unlocking Full innOvation capacity buiLDing and entrepreneurShip), quelli di orientare la ricerca all’innovazione, ampliare l’offerta formativa agli studenti con ulteriori conoscenze legate all’imprenditorialità, sviluppare programmi di formazione specifici per sviluppare educazione e tutoraggio nella creazione di imprese.