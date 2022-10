Sicurezza idrogeologica: San Giuliano Terme investe 675mila euro per Ripafratta

Il comune di San Giuliano Terme mette in sicurezza il bacino del Fosso della Torre in Ripafratta, con lavori che saranno mirati a ripristinare i danni al sistema boschivo a seguito di erosioni dovute prevalentemente ad eventi atmosferici. L'intervento, oltre a ripristinare e valorizzare il patrimonio boschivo, riduce il rischio idrogeologico, mettendo in sicurezza il versante montano che sovrasta l’abitato di Ripafratta da smottamenti ed alluvioni. In questa maniera si evita che anomale massa d’acqua e detriti, provenienti dalla falda del monte Maggiore, invadano la località ai piedi del versante. Il bacino comprende una parte a monte, di competenza del comune di San Giuliano, ed un'altra che inizia dall’abitato della frazione fino alla confluenza con il canale Ozzeri, che invece è di competenza del Consorzio di bonifica Toscana nord.

"Ai fini della messa in sicurezza, è necessario realizzare opere di riordino e sistemazione idraulica del rio con interventi di difesa dei versanti, realizzazione di briglie, ridefinizione dell'alveo, interventi stabilizzanti, di consolidamento e di carattere strutturale, oltre ad interventi di pulizia e manutenzione del corso d’acqua - afferma l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi - I lavori inizieranno nel primo semestre del 2023 per concludersi, presumibilmente, nel primo semestre dell'anno successivo".

"Si tratta di un lavoro fondamentale, richiedente un importante investimento economico, pari a 675.000 euro, che copriremo grazie ad un contributo regionale che siamo riusciti ad ottenere - dice il sindaco Sergio Di Maio - Per quanto attiene gli interventi sul tratto a valle del corso d'acqua, ci adopereremo affinché il Consorzio di bonifica proceda ad eseguire le opere necessarie al completamento della messa in sicurezza del bacino e dell'abitato".