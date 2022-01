Volterra: confermati i 4,5 milioni di euro per il recupero dell'anfiteatro romano

Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha confermato lo stanziamento da 4,5 milioni per gli scavi e il recupero dell'anfiteatro di Volterra. A darne comunicazione è il presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, in un post sui social: "L'anfiteatro di Volterra è una delle scoperte più straordinarie fatte negli ultimi anni. Dalla prima volta che l'ho visitato ho sempre detto che governo e Regione avrebbero dovuto fare di tutto per sostenere i lavori, finanziare la fine degli scavi e rendere fruibile a tutti questo luogo incredibile. Oggi è arrivata la notizia che aspettavamo: il ministro Franceschini ha infatti confermato lo stanziamento di 4,5 milioni da parte del ministero che ci aveva anticipato a novembre quando visitammo insieme gli scavi". "La Toscana potrà restituire al mondo un'opera straordinaria, ricca di storia e cultura, unica nel suo genere", ha concluso.

Il sindaco di Volterra Giacomo Santi e l'assessore alla cultura Dario Danti hanno commentato: "Lo stanziamento del Ministero della Cultura è un riconoscimento importantissimo per Volterra e per tutto il nostro territorio. E' il risultato del grande lavoro svolto da tutti gli enti pubblici, Comune e Regione in primo luogo, e privati che in questi anni hanno investito risorse e intelligenze per l’anfiteatro romano. Grazie al Ministro Dario Franceschini che con la sua visita ha voluto di persona consolidare il percorso di scavo di questo bene archeologico che adesso può essere portato a termine. Con la cultura si possono dare grandi cose, questa ne è la dimostrazione più evidente".