Svolta digitale a Volterra: finanziati cinque progetti per i servizi ai cittadini

Ammonta a 342.826 euro il finanziamento assegnato per i cinque progetti candidati dal Comune di Volterra e approvati nell’ambito di 'Italia Digitale 2026 - Strategie e iniziative per il digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)' promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale. "Un altro importante risultato ottenuto dall'ufficio comunale" commenta con grande soddisfazione il sindaco Giacomo Santi. Sistemi Informativi, che da tempo è al lavoro per l'ammodernamento dei servizi digitali offerti al cittadino che guardano all'estensione e al potenziamento dell'utilizzo della piattaforma SPID e CIE, con l'introduzione dell'autenticazione eIDAS per i cittadini dell'UE, all’adozione definitiva, su tutti i servizi di incasso, delle piattaforme PagoPa e App_Io per i servizi del Comune fino alla realizzazione del nuovo sito istituzionale dell'ente, che verrà ottimizzato nelle due misure di 'Cittadino Informato' e 'Cittadino Attivo' oltre alla migrazione del gestionale SW completo verso una implementazione in Cloud.

"Un successo che l’ente ha raggiunto esclusivamente con le proprie competenze interne, che ringrazio" aggiunge il sindaco. "La digitalizzazione, nel mondo di oggi, non è più un’opportunità ma una necessità: ora potremo ampliare i sevizi a disposizione dei cittadini e di chiunque vorrà interfacciarsi con il nostro comune. Mostriamo con questo ulteriore finanziamento, ancora una volta, le capacità di questo ente comunale in ogni suo settore di sapersi candidare con successo a bandi di enti esterni: unica possibilità per saper affrontare le sfide ambiziose che ci siamo posti e che sarebbero impossibili, solo con il nostro bilancio".

Nel dettaglio i progetti approvati dal Ministero prevedono l'erogazione di fondi così suddivisi:

- 'Esperienza del Cittadino nei servizi Pubblici' 155.234 euro

- 'Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE' 14.000 euro

- 'Abilitazione al Cloud per le PA locali' 121.992 euro

- 'Adozione app IO' 14.749 euro

- 'Adozione piattaforma pagoPA' 36.851 euro

"Un cambiamento epocale per promuovere l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi online" conclude Giacomo Santi