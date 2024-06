Finanziamento di 360mila euro per la nuova tribuna coperta dello stadio di Ponsacco

Ponsacco ha ottenuto un finanziamento di 360mila euro della regione Toscana per la nuova tribuna coperta dello stadio di viale della Rimembranza, inaugurata lo scorso sabato. Lo ha annunciato il sindaco Francesca Brogi a mezzo social, che ha spiegato: "E' stato possibile grazie all'alto punteggio ottenuto dal progetto che abbiamo presentato al bando sugli impianti sportivi. Essere riusciti a ottenere il massimo contributo da parte della Regione è la dimostrazione della qualità e della funzionalità dell'opera realizzata. Proprio per questo ringrazio il progettista l'ing. Carlo Papanti, il direttore dei lavori l'ing. Andrea Cecconi, il nostro responsabile dei Lavori Pubblici l'arch Andrea Giannelli e la nostra arch. Chiara Giani per lo splendido lavoro svolto".