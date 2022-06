La Città del Teatro di Cascina incassa 650mila euro dal Pnrr

A Cascina gli interventi del PNRR per la cultura: contributo di 650.000 euro al progetto presentato dalla Fondazione Sipario Toscana onlus d’intesa con il Comune di Cascina e la Provincia di Pisa con assegnazione delle risorse a valere sul Pnrr dal bando 'Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei' indetto dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea (Next Generation UE). Nei giorni scorsi sul sito del Ministero dei Beni Culturali è stata pubblicata la graduatoria delle proposte di intervento ammesse a finanziamento per la promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private: La Città del Teatro è risultata sessantaduesima su 348 progetti finanziati in tutta Italia, ottenendo il massimo dell’importo, 650mila euro.

"Si tratta di un'opportunità importante - dichiarano il presidente Riccardo Cateni e il direttore amministrativo Manrico Ferrucci - che permetterà di rendere lo stabile ancora più efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo ad abbassare i consumi e i costi di gestione dell’intero complesso teatrale, consentendo di ampliare in modo significativo le capacità produttive e di impresa culturale della Città del Teatro". Grande soddisfazione per La Città del Teatro che in questi giorni continua ad essere sede di numerose attività: oltre agli allestimenti di nuove produzioni e alle tournée degli spettacoli prodotti, si stanno infatti definendo le nuove stagioni teatrali Serale, Domenica a Teatro, La Scuola va a Teatro ed i laboratori teatrali per il prossimo autunno.