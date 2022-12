La palestra di Fornacette sarà terminata: in arrivo 2 milioni di euro dalla Regione

Un grande progetto, già in corso d’opera e che, nonostante il vorticoso aumento dei prezzi dei materiali edili, proseguirà senza incertezze grazie al preziosissimo stanziamento di 2 milioni di euro che arriva dalla regione Toscana. Con l’approvazione del nuovo bilancio regionale, è stata infatti ratificata la norma che prevede il finanziamento della palestra di Fornacette, una struttura imponente e avveniristica la cui realizzazione, prevista in due lotti, andrà a soddisfare non solo le esigenze degli alunni delle scuole di Fornacette, ma anche quelle di tante associazioni sportive del territorio.

"Sono estremamente soddisfatto della risposta della Regione al nostro appello - spiega il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi - la nostra amministrazione aveva pianificato molte opere di grande rilevanza e aperto molti cantieri quando l’inflazione e il rincaro delle materie prime non era affatto preventivabile. Con gli aumenti dei costi registrati si rischiava di perdere i finanziamenti ottenuti in precedenza, bloccare i lavori e creare grandi difficoltà alle aziende che si erano aggiudicate gli appalti. Per questo mi sento di ringraziare pubblicamente il presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo che ha abbracciato la nostra causa e, in accordo con il presidente Eugenio Giani, ha portato in Consiglio regionale questa proposta".

Alderigi conclude: "Ad entrambi esprimo la mia personale gratitudine per aver promosso questo importante finanziamento. Si tratta di un contributo estremamente significativo che ci consentirà di portare a termine il primo lotto di un’opera, che non solo permetterà agli studenti delle scuole di avere uno spazio attrezzato per l’attività motoria godibile e ben fornito, ma che darà l’opportunità a tante associazioni sportive del territorio di usufruire di una struttura bella, moderna, polifunzionale per svolgere la loro attività. Si tratta di un grande traguardo che siamo davvero felici di poter raggiungere anche grazie all’attenzione della nostra Regione".