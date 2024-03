Festa per i 50 anni della Rievocazione storica di Montopoli: tante novità grazie anche al contributo regionale

La Rievocazione storica di Montopoli compie 50 anni e ottiene nuovamente il terzo posto nell'elenco degli eventi che hanno ricevuto il finanziamento regionale a sostegno delle manifestazioni storiche. Già lo scorso anno aveva ottenuto il riconoscimento regionale posizionandosi al terzo posto. Quest'anno torna sul podio della classifica dietro al Comune di Castiglion Fiorentino e di Massa Marittima, con un punteggio di 64,5, un contributo di 19mila euro e un progetto che punta all'edizione numero 50 che sarà in scena a settembre.

"Segno evidente della qualità del lavoro svolto - commentano il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessora alla Cultura Cristina Scali - siamo soddisfatti del percorso fatto in questi anni e della bella collaborazione che esiste tra il Comune, inteso come amministrazione e come uffici, e la Pro Loco di Montopoli presieduta da Virginia Duccini. Un gruppo che è cresciuto anche come importanza, lo conferma la presenza del gruppo storico di Montopoli al Capodanno dell'Annunciazione che si è svolto nello scorso fine settimana a Massa Marittima. Per la cinquantesima edizione sono in programma molte novità che faranno crescere ancora di più la manifestazione".

Si tratta del bando previsto dalla legge toscana 27/2021 per la ‘valorizzazione del patrimonio storico-culturale e della cultura popolare’. In particolare il riferimento è alla cosiddetta 'Linea 1' dell’avviso, dedicata alle coprogrammazioni e coprogettazioni dei Comuni con associazioni, gruppi storici, enti del Terzo settore.

"Alla base di tutto c'è la coprogettazione, la scrittura del progetto a quattro mani con l'ufficio comunale - spiegano dalla ProLoco - a cui si aggiunge la collaborazione con altre associazioni e il coinvolgimento della scuola. Dallo scorso anno, grazie anche al contributo regionale, il nostro lavoro si è incentrato moltissimo sulla promozione turistica del territorio, con la realizzazione del nuovo sito e la cura dei nostri canali. Inoltre abbiamo realizzato una mappatura dettagliata dei siti d'interesse e di alcuni sentieri percorribili. In occasione del cinquantesimo anniversario, saranno introdotte diverse novità: materiale video per i nostri social, un nuovo canale YouTube e poi due progetti speciali. Un libro fotografico che racconta le prime 49 edizioni dell'evento, permettendo di esplorare decenni di storia e tradizione attraverso bellissime immagini raccolte nel tempo e una guida turistica dedicata al Comune di Montopoli, includendo dettagli sulle sue frazioni, monumenti e percorsi naturalistici. La guida includerà anche una cartina dei percorsi da fare in mountain bike o a piedi, in linea con i nuovi target proposti da Terre di Pisa, con il quale collaboriamo a stretto contatto dato che gestiamo l'IAT del Comune di Montopoli. Il nostro obiettivo è diffondere la bellezza di questi luoghi attraverso la conoscenza della storia e delle tradizioni".