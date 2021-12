Mobilità: 55mila euro in arrivo per l'installazione di semafori per non vedenti

Semafori per non vedenti in arrivo nella città di Pisa. E’ stato infatti approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili il finanziamento da 55.080 euro richiesto dall'amministrazione comunale e da Pisamo per dare seguito al progetto già approvato in Giunta. Si tratta del bando per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti: verranno cioè applicate tecnologie quali avvisatori acustici e pulsanti ‘touch’ per la prenotazione della chiamata interconnessi tra loro e percorsi tattili per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'eliminazione dei pericoli.



“Si tratta di un altro progetto che va nella direzione dell'attenzione ai più fragili, per la sicurezza stradale anche delle persone non vedenti - commenta l'avvocato Andrea Bottone, amministratore unico della società Pisamo - e che è stato possibile grazie ad un grande lavoro di squadra di tutti gli uffici, in particolare grazie al lavoro attento di Paolo Lazzerini e Michele Primavera, coordinati dall’ingegner Fiorindi, che ringrazio personalmente e a nome dell’amministrazione”.



Gli interventi saranno realizzati in particolare in prossimità di scuole, uffici, sportelli, front-office pubblici e di pubblica utilità, ubicati nei quartieri e aree densamente trafficate e servite dal trasporto pubblico locale. Grazie anche alla segnalazione di diverse associazioni del territorio, gli attraversamenti semaforizzati troveranno inoltre spazio in via di Cisanello, via Garibaldi, via Italo Bargagna.