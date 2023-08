Medici di famiglia: termina l'incarico del dottor Gabriele Fontani

A partire da venerdì 1° settembre, nell’ambito territoriale di San Giuliano Terme - Vecchiano, il dottor Gabriele Fontani cesserà dal proprio incarico di medico di famiglia per andare in pensione. Gli assistiti in carico al dottor Fontani dovranno pertanto scegliere il proprio nuovo medico di famiglia.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile farlo dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario. Per cambiare il medico di medicina generale l'Azienda USL Toscana nord ovest mette a disposizione le seguenti modalità on line:

- utilizzare il portaleOpen Toscana;

- utilizzare la App Toscana Salute;

- utilizzare i Totem PuntoSi;

- fare una richiesta per mail;

- utilizzare il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.