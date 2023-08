Covid: fine dell'obbligo di isolamento per i positivi

Un provvedimento che sancisce la fine dell'emergenza Covid. È stato pubblicato infatti lo scorso 10 agosto in Gazzetta ufficiale il decreto legge numero 105 approvato dal Governo che prevede che chi contrae l’infezione e risulta positivo al tampone non ha più l’obbligo di isolamento per cinque giorni com’era fino ad oggi e di conseguenza viene anche meno il divieto di muoversi dalla propria abitazione o dimora.

Viene abrogata per chi ha avuto contatti con persone positive l’autosorveglianza e l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso o in presenza di assembramenti.

Il Ministero in una circolare inviata alle Regioni nel pomeriggio dell’11 agosto ha poi chiarito alcuni comportamenti e precauzioni auspicabilmente da adottare nel caso di positività, al fine di prevenire la tramissione del virus.

Si raccomanda così (se positivi) di indossare una mascherina se si entra in contatto con altre persone e di evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse e donne in gravidanza e di non recarsi in ospedali o Rsa in visita o a lavoro, di informare le persone (se anziane o fragili o immudepresse) con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, di evitare ambienti affollati, di igienizzarsi le mani, di rimanere a casa se e fin quando sintomatici e di contattare il proprio medico se ad infettarsi è una persona fragile o immunodepressa qualora i sintomi non si risolvano dopo tre giorni o le condizioni cliniche peggiorino.

La raccomandazione ad evitare fragili, immunodepressi e donne in gravidanza è estesa anche ai contatti dei positivi, nei giorni immediatamente successivi. Qualora sopraggiungano sintomi suggestivi di Covid-19 è consigliato sottoporsi a test antigenico.

La Regione ha inviato ieri a sua volta una circolare informativa alle aziende sanitarie.