Conclusi i lavori di asfaltatura a La Gabella

Si sono conclusi i lavori di asfaltatura lungo la Sp 30 del Lungomonte Pisano a La Gabella, nel Comune di Calci. L’amministrazione comunale ringrazia Acque Spa per l’intervento complessivo, iniziato con la realizzazione di una condotta provvisoria a seguito dei danneggiamenti registrati durante la posa della fibra ottica, al fine di garantire il servizio idrico e limitare i disagi ai residenti della zona. Successivamente, sempre Acque Spa ha realizzato una nuova condotta e, attesi i tempi per l’assestamento del terreno, ha proceduto con l’asfaltatura dell’intera sede stradale, non limitandosi ad una sola carreggiata, come auspicato dall’amministrazione comunale.

"Ringraziamo i cittadini per aver pazientemente sopportato i disagi al servizio idrico e alla circolazione stradale di queste settimane - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti a nome di tutta la giunta - disagi purtroppo inevitabili per il tipo di lavorazioni ma almeno tutti possiamo beneficiare, d’ora in poi, di una condotta idrica rinnovata e della completa sicurezza lungo la provinciale, riasfaltata completamente".