Il nuovo Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno è stato inaugurato ieri sera, 11 dicembre, alla presenza del sindaco Giulia Deidda. In scena per l'occasione è stato allestito lo spettacolo 'In tempesta', saggio finale del laboratorio teatrale per adulti Achab, in cui molti degli attori erano originari di Santa Croce sull’Arno.

Il teatro è stato riaperto in seguito alla realizzazione dei lavori per migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio grazie all’aggiudicazione di un bando Pnrr per un importo totale di 270mila euro, di cui 50 di risorse proprie, e per mettere in sicurezza il graticcio e le attrezzature sceniche, per un importo totale di 110mila euro di cui 40mila euro a carico di Fondazione Cassa di Risparmio e Crédit Agricole

In occasione del restyling del teatro è stato installato un nuovo generatore a pompa di calore nell’impianto di riscaldamento: sono stati sostituiti i due termoventilanti esistenti, e i nuovi sono posti sotto il palco, con nuovi canali di mandata e ripresa. Sempre per l’impianto di riscaldamento sono stati realizzati nuovi canali di immissione e di ripresa per le macchine di ricambio aria situate nel sottotetto. Il progetto di efficientamento ha previsto anche la sostituzione totale degli infissi per migliorare le prestazione energetiche. Inoltre è stato sostituito il graticcio in legno con elementi scatolari in acciaio in modo da consentire l’alloggio dei rocchetti necessari al movimento delle funi di sollevamento, ed è stato realizzato un nuovo tiro scenico motorizzato per consentire le manovre delle scene, oltre ad un nuovo sistema di fissaggio delle luci del palcoscenico e ad una nuova guida sipario motorizzata.

"L'investimento per migliorare il teatro è un investimento in cultura - ha detto il sindaco Giulia Deidda - anni fa c'era chi diceva che con la cultura non si mangia, noi invece siamo convinti che la cultura faccia economia, e che soprattutto faccia comunità". All'inaugurazione erano presenti anche Renzo Boldrini, direttore del Teatro Verdi; Giovanni Urti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato; Massimo Cerbai, direttore regionale Crédit Agricole.