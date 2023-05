Rete idrica a San Miniato: concluso l'intervento per le nuove condotte in via del Bravo

Si sono ufficialmente conclusi nei giorni scorsi, con i collaudi delle nuove condotte collegate all’acquedotto cittadino, i lavori di Acque sul tratto di rete idrica che passa sotto il lastricato di via Angelo Del Bravo, nel centro storico di San Miniato. Un intervento, quello realizzato dal gestore idrico del Basso Valdarno in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, la cui importanza si misura non tanto in termini di numeri (100 metri di nuove tubazioni, per un investimento da 50mila euro), quanto per la situazione critica che è andato a sanare, per i benefici che assicurerà da ora in avanti in termini di qualità e continuità del servizio idrico e, non ultimo, per la celerità con cui è stato portato a compimento.

A causa della vetustà della condotta idrica precedentemente in funzione, nonché del suo rapido deterioramento negli ultimi mesi, quei 100 metri di acquedotto erano stati interessati da diversi guasti. Nonostante le riparazioni puntuali, era ormai del tutto evidente la necessità di procedere con un intervento risolutivo, per evitare il ripetersi dei conseguenti disagi per gli utenti serviti da quella infrastruttura. Anche perché, vista la pavimentazione in pietra, le rotture non causavano soltanto uno spreco di acqua, ma anche alcune infiltrazioni nelle cantine interrate presso le abitazioni lungo la strada.

L’intervento, iniziato nel gennaio scorso, si è chiuso nei tempi previsti dal cronoprogramma iniziale, nonostante la complessità di operare in pieno centro storico, in condizioni di spazio poco agevoli. Il risultato dei lavori è un tratto di rete ammodernato e potenziato, grazie anche al materiale di cui sono composte le nuove tubazioni - la ghisa sferoidale - più performante e resistente negli anni rispetto alle condotte di vecchia generazione.

"Ringrazio i nostri tecnici per l’impegno profuso in questo lavoro - sottolinea il presidente di Acque, Giuseppe Sardu - e l’amministrazione comunale che ci ha messo in condizioni di operare al meglio. C’è ancora molto da fare nel contrasto alle dispersioni sulle reti, ma grazie anche a interventi come questi riusciamo a migliorare costantemente la situazione, tanto che negli ultimi cinque anni le perdite si sono ridotte del 20%".

"L'intervento - dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli - pur creando alcuni disagi, è stato necessario e, come amministrazione, abbiamo lavorato al fianco di Acque in tutti questi mesi, per trovare la soluzione migliore per la sua realizzazione. Via Del Bravo è una strada sulla quale da tempo esistevano problemi di sicurezza oltre che disagi: intervenire era quindi necessario e, anche se è stato un lavoro che ha impattato inevitabilmente sulla viabilità del centro, la collettività ne sta già traendo grandi benefici. Ringrazio i tecnici di Acque e quelli del Comune per l'ottimo lavoro svolto, e ringrazio anche la cittadinanza per la preziosa collaborazione".