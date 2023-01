Volterra: ultimati i lavori di ripristino della copertura del Liceo Carducci

Sono terminati in questi giorni, con lo smontaggio dell'ultima parte di ponteggio, i lavori di ripristino della copertura del liceo Carducci di Volterra, circa 200 mq della parte centrale del tetto che sono stati divelti dal forte vento nella giornata di eccezionale maltempo del 18 agosto scorso: la consigliera provinciale all'edilizia scolastica Cristina Bibolotti, nell'occasione, si era recata tempestivamente sul posto per rendersi conto di persona dell'accaduto.

Un danno non da poco considerando che il sottostante manto originario era in cemento-amianto. Dopo un primo intervento in somma urgenza sono stati finanziati e affidati i lavori di ripristino dell'intera sovracopertura di confinamento, con l'adozione di sistemi aggiuntivi di ancoraggio e previo incapsulamento delle lastre, risultate in buono stato di conservazione.

"Complessivamente, la spesa sostenuta dalla Provincia di Pisa per la riparazione si avvicina a 100mila euro", affermano il Presidente Massimiliano Angori e il consigliere provinciale e sindaco di Volterra Giacomo Santi. "Guardando avanti, per eseguire efficacemente un'opera di bonifica rispetto alla presenza di amianto e non dover più affrontare analoghe emergenze, l’amministrazione provinciale per l’anno 2023 affiderà un incarico per la progettazione del rifacimento della copertura".

Soddisfazione dunque viene espressa dal presidente Angori e dal sindaco Santi per i tempi rispettati, ma soprattutto per questa nuova opportunità, per mettere a punto una soluzione definitiva della copertura del Liceo Carducci.