Finto studente entra ubriaco a scuola per dormire, pugni e calci a chi lo disturba

Entra e gira nella scuola zaino in spalla, come fosse uno studente qualsiasi. Solo che è un 23enne estraneo al liceo classico e nella borsa ha una bottiglia di rum, mezza finita. Voleva dormire, così si è sistemato nella stanza dei docenti. Erano circa le ore 12 di ieri, 26 settembre, quando a Pontedera è arrivata la chiamata ai Carabinieri di quanto stava accadendo da parte dei collaboratori scolastici, che erano stati appena aggrediti dal giovane ospite indesiderato. Aveva infatti reagito male al disturbo del suo riposo, tentando quindi di colpire i lavoratori.

La scena si è praticamente ripetuta poco più tardi, davanti ai militari dell'Arma. Gli operatori, per invitarlo ad andarsene, lo hanno nuovamente svegliato. Anche questa volta, in tutta risposta, il ragazzo ha cominciato a sferrare calci e pugni, inveendo contro i suoi avversari. Neanche in questo caso i suoi colpi sono andati a segno, dato anche lo stato di ubriachezza, ma i Carabinieri hanno dovuto comunque immobilizzarlo per portarlo in caserma.

Anche qua l'esagitato ha insistito nel suo atteggiamento, con insulti e provocazioni. Alla fine è stato identificato come un nordafricano senza fissa dimora, con un recente arresto per spaccio sulle spalle, sempre a Pontedera. Tratto in arresto in flagranza del reato, le denunce a suo carico sono di resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale. Svolte le rituali formalità, come previsto dalla legge, è stato rilasciato.