Un fiocco rosa sulla Torre di San Matteo per sensibilizzare alla prevenzione contro il tumore al seno

Un grande fiocco rosa sulla torre di San Matteo. Il Comune di Montopoli in Val d'Arno partecipa al calendario di iniziative in programma per l'Ottobre Rosa 2023, organizzato dall'associazione A.S.T.R.O. Un cartellone di appuntamenti che abbraccia l'intero territorio per promuovere la sensibilizzazione alla prevenzione contro il tumore al seno.

"Abbiamo pensato a un momento di condivisione che potesse dar vita a un simbolo della lotta al tumore al seno: un fiocco rosa - spiega il vicesindaco Linda Vanni - sabato pomeriggio ci daremo appuntamento ognuno con un proprio pezzetto di stoffa, un bottone, un nastro, insomma qualcosa da applicare alla base del fiocco che poi attaccheremo al cancello della torre. La torre di San Matteo è il simbolo di Montopoli e per qualche giorno ospiterà un altro simbolo, quello della lotta ai tumori femminili. Un modo per sensibilizzare chi parteciperà alla realizzazione e tutti coloro che lo noteranno passandoci davanti. Un grazie alle Amiche del gomitolo che ci stanno aiutando nella realizzazione dell'idea e che guideranno i meno esperti in taglio e cucito, alla Pro Loco e all'Auser per la collaborazione".

L'appuntamento è in piazza San Matteo a Montopoli sabato 14 ottobre alle 15. Ognuno può partecipare attivamente portando un piccolo pezzo di stoffa o delle cose da applicare al fiocco a condizione che questi rispettino le gradazioni del rosa. Un patchwork realizzato a più mani, frutto della solidarietà e della condivisione.