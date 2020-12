Montopoli, un fiocco rosso in ogni casa per respirare l'aria di Natale

“Un fiocco rosso in ogni casa, per dimostrare che il paese è vivo e unito, e che lo spirito del Natale resta intatto nonostante la drammaticità del periodo”. Luca Marianelli, presidente del Centro commerciale naturale di Montopoli e del direttivo Confcommercio Montopoli, presenta l'iniziativa dedicata alle famiglie del borgo.

“I commercianti del Centro commerciale naturale hanno acquistato dei fiocchi rossi che ogni persona potrà appendere alla porta della propria casa nel periodo delle feste. Ognuno potrà ritirare gratuitamente il suo fiocco presso il negozio 'Arte e Fiori' di Eleonora Latella. Abbiamo voluto dare un segnale di speranza, vicinanza e unione, e far sentire ai montopolesi che i loro commercianti di fiducia sono sempre qua ad aspettarli in negozio, pronti ad accoglierli con il sorriso”.

Un gesto che contribuirà ad abbellire il paese nel periodo delle feste. “Anche in un momento così difficile pensiamo che sia importante tenere viva l'atmosfera natalizia, anche solo attraverso un piccolo dono ai nostri compaesani e mostrare che nonostante tutto non devono mancare fiducia e positività. Un progetto approvato anche dal Comune di Montopoli, che ringraziamo per aver completamente sostenuto le spese per l'illuminazione natalizia. Una sinergia che permette di affrontare il Natale con lo spirito giusto e rendere più bello e accogliente il nostro borgo”.

Anche Valerio Martinelli, assessore alle Attività produttive del Comune di Montopoli, plaude e sostiene l'iniziativa. “Questa iniziativa dimostra ancora una volta come il Centro commerciale naturale di Montopoli sia un valore aggiunto per il nostro territorio. i negozianti e i commercianti che vogliono rimboccarsi le maniche e fare squadra per la propria comunità sono una risorsa preziosa e la linfa vitale dei nostri paesi”.

Anche l’amministrazione comunale, in pieno spirito natalizio, farà la sua parte: “Nonostante questo periodo difficile vogliamo essere vicini ai nostri concittadini. In ogni frazione, infatti, sarà predisposta un’installazione luminosa per mantenere inalterato il calore delle feste di Natale, di cui tutti noi abbiamo un gran bisogno e quanto prima ufficializzeremo le nuove misure economiche a sostegno di famiglie ed imprese”.