Forti disagi per i viaggiatori della superstrada ieri pomeriggio, 12 luglio. In particolare, un incidente fra più mezzi nel tratto fra Montelupo Fiorentino e San Miniato, direzione mare, ha comportato la chiusura del traffico per diverse ore, con code che hanno raggiunto i 9 chilometri di lunghezza. Il sinistro si è verificato intorno alle 17.25, sono state coinvolte 4 macchine e un mezzo pesante. Solo intorno alle ore 20 il blocco è stato sciolto, con quindi il progressivo ritorno alla normalità.

Un altro tamponamento ad orario simile, fra San Miniato ed Empoli ovest, direzione Firenze, ha causato altri 4 chilometri di coda. Alle ore 20 c'erano ancora 5 chilometri di coda in direzione Firenze e 4 chilometri in direzione mare. In entrambe gli incidenti sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Non ci sono stati feriti gravi, da segnalare una bambina rimasta contusa.