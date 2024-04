Calcinaia: Comune e sindacati firmano il Bilancio di Previsione 2024-2026

E’ stato sottoscritto l’accordo tra i sindacati (CGIL, CISL, UIL, SPI CGIL, FNP CISL, UILP) e il Comune di Calcinaia in merito al Bilancio di Previsione 2024-2026. Nel documento redatto e concordato tra l’ente comunale e le parti sociali, si pone l’accento su particolari aspetti del Bilancio di sicuro interesse pubblico come, ad esempio, le opere programmate e realizzate, nonché le azioni messe in atto per mitigare l'alta inflazione e al contempo mantenere alto il livelllo dei servizi da offrire alla comunità.

Nel patto è stato dato risalto anche al tema dell'inclusione digitale ed è stato sottolineato con favore l'inaugurazione del Punto Digitale Facile a Fornacette presso il centro 'M. Montessori'. I sindacati hanno inoltre evidenziato gli ottimi frutti scaturiti in questi anni dalla concertazione tra parti sociali ed ente comunale, sottolineando come a Calcinaia questa prassi sia ormai ben consolidata. Le parti hanno auspicato che questo modus operandi possa essere adottato anche in futuro.

L’accordo è stato sottoscritto dal sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi (alla presenza anche dell'assessore Giulio Doveri) in rappresentanza dell’amministrazione comunale e dai sindacati CGIL-CISL-UIL e dei Pensionati SPI, FNP, UILP, rappresentati da Silvia Vezzosi (CGIL), Davide De Biase (CISL), Angelo Colombo (UIL), Maria Borsò e Cinzia Bogino (SPI CGIL), Fabio Taglioli (FNP CISL), Marcello Casati e Graziano Barsotti (UILP).