Decoro urbano, movida responsabile e sicurezza: Comune e associazioni firmano il patto

Si rinnova per tutto il 2023 l'intesa ratificata qualche mese fa e formalmente scaduta con il termine del mese di dicembre. Comune, Confesercenti, Confcommercio e Cna rinnovano il 'Patto per il decoro urbano e per una movida responsabile' nel centro storico: gestione della sicurezza, rispetto delle regole e svolgimento del lavoro in serenità. Sono i tre fili conduttori che animano il documento firmato ufficialmente lunedì 16 gennaio e che per tutto l'anno impegna gli attori protagonisti a proporre un ambiente vivibile sia per i residenti, sia per le famiglia sia per le fasce più giovani della popolazione, studenti universitari compresi.

"La soluzione al problema della cosiddetta mala movida, alla questione dell'abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti e ai disagi provocati dalla criminalità più o meno strutturata si può raggiungere esclusivamente con la collaborazione". Ne è convinto il sindaco Michele Conti e parte da questo preambolo per illustrare la firma che rinnova il patto: "Quanto messo in campo dallo scorso luglio, dopo la prima ratifica dell'accordo con le associazioni di categoria, ci ha confermato che la strada è quella giusta. Intendiamo proseguire su questo percorso coinvolgendo e mettendo a sistema ancora più soggetti".

Cruciale nella riuscita del progetto confermato per tutto il 2023 è il ruolo della polizia municipale, come conferma l'assessore Giovanna Bonanno: "L'ampliamento dell'organico ci ha consentito di ruotare gli agenti su un numero maggiore di turni serali e notturni, così da presidiare meglio i luoghi più caldi del diverimento ma anche degli abusi di alcolici e droga in centro. Inoltre il sistema di videosorveglianza negli ultimi quattro anni è stato raddoppiato e sono stati accresciuti i controlli per il rispetto delle varie ordinanze firmate dal sindaco. Ad esempio la limitazione di vendita degli alcolici, la limitazione degli orari di apertura dei locali, l'integrazione con servizi di steward per il presidio delle zone più critiche".

Senza dimenticare le azioni messe in campo più specificamente per sostenere i commercianti nel periodo più duro della stagione pandemica, "quando siamo andati a intervenire sulla Tari e su altre imposte fiscali - aggiunge l'assessore Paolo Pesciatini - concedendo gratuitamente il consumo del suolo pubblico e l'ampliamento della superficie pubblica. Aver rinnovato il patto per tutto il 2023 è un atto di responsabilità comune e condivisa e di fiducia reciproca".

Nel documento appena firmato il Comune garantisce ai commercianti la possibilità di accedere a contributi per la parziale copertura del canone per il consumo del suolo pubblico, mentre le associazioni di categoria si impegnano a coinvolgere tutti i consociati nel miglioramento dell'arredo urbano, con conseguente rispetto del decoro e della sicurezza dei clienti e del resto della popolazione. Confermati anche gli orari di chiusura dei locali pubblici situati all'interno del perimetro del centro storico: all'1 da domenica a giovedì e alle 2 nelle notti tra venerdì, sabato e domenica.

"Ci sentiamo fortemente responsabilizzati da questo patto, che ci conferma anche la fiducia dell'amministrazione. Questa sinergia è fondamentale affinché i commercianti lavorino serenamente e i clienti, insieme ai residenti, possano vivere la città in sicurezza e nel rispetto delle regole" sottolinea con soddisfazione Luigi Micheletti, presidente del'area pisana di Confesercenti. "Adesso le associazioni e i commercianti devono fare un passo in avanti nel pieno rispetto del decoro e dell'arredo urbano" aggiunge Massimo Rutinelli, responsabile del centro storico per Confcommercio. "La sinergia confermata tra tessuto commerciale e amministrazione è la base migliore per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati" chiude Nicola Micheletti per Cna Pisa.