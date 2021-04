Il Comune si allea con Plastic Free onlus nella lotta alla plastica: firmato il protocollo

Il Comune di Pisa si allea con uno dei protagonisti nella lotta alla plastica per dare slancio all'attività di tutela dell'ambiente: Palazzo Gambacorti ha firmato il protocollo d'intesa con Plastic Free onlus, un'associazione nazionale che ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare il maggior numero di persone possibile sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, e dei suoi effetti sull'intero ecosistema. L'obiettivo dell'intesa è sensibilizzare la cittadinanza sulla pericolosità degli abbandoni di plastica, operando con azioni concrete soprattutto attraverso l'organizzazione di giornate di raccolta di rifiuti e passeggiate ecologiche.

Il protocollo è stato firmato lo scorso 9 aprile e avrà una durata annuale. L'accordo prevede che il Comune di Pisa supporti le attività dell’associazione concedendo il patrocinio gratuito per gli appuntamenti di raccolta di rifiuti e per le passeggiate ecologiche, dando visibilità, attraverso i propri canali, alle iniziative e garantendo l’intervento dell’azienda di raccolta rifiuti locale per il ritiro dei sacchi a fine di ogni giornata. L’intesa prevede inoltre che il Comune garantisca priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono di rifiuti fatte dai referenti Plastic Free e agevoli, quando possibile, l’occupazione gratuita di suolo pubblico per l’installazione di uno stand per informare e sensibilizzare i cittadini sull’evento in corso.

Il referente provinciale della onlus Mario De Longis spiega: "L'associazione ha aperto una sezione locale nel 2019 e da allora ha organizzato vari eventi di sensibilizzazione su tematiche ambientali, in particolar modo coinvolgendo i cittadini in giornate di raccolta di rifiuti non pericolosi e plastiche nel territorio. Oltre a questo promuove anche lezioni di educazione ambientale nelle scuole e on line e segnalazioni di abbandono rifiuti in maniera abusiva". E riguardo all'accordo siglato con l'amministrazione sottolinea: "Si ufficializza un rapporto che va avanti ormai da agosto scorso. Sono infatti tantissime le iniziative in cui il Comune ci ha supportato: dalla prima camminata ecologica fatta a Tirrenia a settembre, fino all’ultima raccolta fatta a Marina di Pisa il 18 aprile scorso alla quale hanno partecipato oltre 200 persone raccogliendo circa 2,5 tonnellate di rifiuti".

L'assessore all'Ambiente Filippo Bedini commenta così: "Plastic Free onlus svolge un servizio essenziale, che il Comune non può effettuare: la raccolta manuale dei rifiuti. Apprezzo molto tutte le realtà che si rimboccano le maniche: soltanto facendo così si può realmente fare la differenza nella difesa dell'ambiente. Plastic free ha proprio questa missione e quindi il Comune è ben felice di stringere questo accordo. Ne gioverà l'intera comunità".

Il prossimo appuntamento già messo in programma dalla sezione pisana di Plastic Free onlus è quello del 4 luglio: "E' stato organizzato direttamente con la presidenza nazionale dell'associazione - conclude De Longis - sicuramente si svolgerà sul territorio comunale. Fra qualche settimana determineremo meglio le zone di intervento".