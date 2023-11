Firmata la convenzione per agevolare la bonifica dell’amianto tra Comune di Chianni e Nuova Servizi Ambiente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Incentivare gli interventi di bonifica di manufatti locali contenenti amianto grazie alle agevolazioni economiche garantite da Nuova Servizi Ambiente Srl, proprietaria de “La Grillaia”, il sito autorizzato allo smaltimento di amianto presente nel Comune di Chianni. È questo l’obiettivo principale della convenzione firmata il 23 novembre dal Sindaco del Comune di Chianni, Giacomo Tarrini, e l’Amministratore della NSA, Mario Giusti, con cui si offre ai cittadini e alle imprese del territorio chiannerino lo smaltimento gratuito o calmierato dei rifiuti risultanti dagli interventi di bonifica su tettoie, ricoperture di edifici e cisterne in eternit. La convenzione si ispira in via volontaria al proposito e impegno per la rimozione dell’amianto dai manufatti, così come da Direttiva 2009/148/CE n. 148 del 30 novembre, Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013, Legge n.257 del 27 marzo e la n. 93 del 23 marzo 2001, e anche strumenti dedicati, come il Piano della Regione Toscana istituito dalla Legge regionale n. 51 del 19 settembre 2013. Adesso i cittadini e le imprese di Chianni potranno attivare una procedura gestita dal Comune di Chianni, volta all’identificazione delle esigenze di bonifica e la conseguente garanzia di accesso allo smaltimento agevolato, quale incentivo fattivo alla rimozione dell’eternit che, se in stato di degrado, risulta potenzialmente rischioso per la salute. “La convenzione siglata con NSA porta a compimento quanto già previsto nella stesura del progetto approvato con D.G.R N° 629 del 25 maggio 2020 e dà l’opportunità a tutti di liberarsi definitivamente dall’eternit. Le operazioni saranno supervisionate dal Comune e a breve comunicheremo a tutte le famiglie e alle imprese, mediante lettera e altri materiali informativi, i dettagli delle agevolazioni previste e le istruzioni per accedervi”. Dichiara Giacomo Tarrini, Sindaco di Chianni. “Noi de La Grillaia, parte del Gruppo Vergero, siamo lieti di poter mettere a sistema e a disposizione della collettività chiannerina le potenzialità del nostro sito. Questa convenzione ricade inoltre all’interno di un più ampio piano di interventi concreti pianificati dall’azienda a favore di una piena integrazione nel tessuto locale. Prima il Protocollo di Trasparenza, poi diversi investimenti su un territorio che intendiamo preservare, tutelare e promuovere, oggi questa convenzione. E in futuro un programma di altri importanti interventi sempre a beneficio del tessuto locale”. Dichiara Marco Vergero, Presidente del Gruppo Vergero, realtà di rilevanza nazionale con oltre 30 anni di esperienza nella green economy e società controllante della NSA.