Flash mob in centro per lo shopping di 'Pisa in Blu'

'Pisa in Blu' non rinuncia a far sentire la sua presenza e, nonostante le problematiche legate alla pandemia, lancia un segnale di continuità e di vicinanza ai commercianti e a tutti i cittadini che stanno attraversando un momento di difficoltà. Cambiato in corsa lo scenario, resta ferma la volontà di non mancare, seppur simbolicamente, l’appuntamento, per rimanere al fianco dei commercianti e darsi appuntamento al 2021.

Per questo Confesercenti ha scelto la data del 20 dicembre, per recuperare una manifestazione già in calendario, ma rinviata per l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Dalle 16.30 alle 18.30 nelle vie del centro storico, lungo l’asse centrale, brevi flash-mob animeranno un pomeriggio di shopping, nel rispetto delle regole.

"Nonostante le grandi difficoltà abbiamo deciso di andare avanti simbolicamente, per mostrare la nostra vicinanza a tutta la categoria - commenta Luigi Micheletti, presidente di Confesercenti area pisana - ci auguriamo di poter allietare, con la sobrietà e la compostezza che il difficile momento storico richiede, una domenica di acquisti natalizi, sempre in totale sicurezza. Ringrazio tutti i partner e l'assessore Pesciatini, che ha da sempre sostenuto l'iniziativa".

L'evento è organizzato da Confesercenti Toscana Nord, Asso Hotel e Pisa Viva, in collaborazione con Comune di Pisa, Camera di Commercio di Pisa, Terre di Pisa, Regione Toscana.