L'ufficio postale di Asciano è ancora chiuso: avviata la raccolta firme per la riapertura

Nel weekend appena trascorso i cittadini hanno manifestato davanti alla sede di Poste Italiane nella frazione ascianese "per sollecitarne la riapertura, in quanto servizio essenziale per tutta la popolazione di Asciano e, in particolare, per gli anziani e tutti coloro che hanno difficoltà a recarsi presso gli altri uffici del territorio, con la richiesta, in attesa del completo ripristino del servizio, di una unità mobile di posta (cosa già fatta in passato)".

"A seguito di tali richieste abbiamo avviato una raccolta di firme" dicono i cittadini. La filiale è chiusa dal mese di settembre a seguito del danneggiamento dello sportello automatico Atm dopo un assalto criminale. Da quel momento la sede è inagibile e il sindaco Sergio Di Maio aveva fatto da tramite per avere lumi su riapertura e tempistiche, con l'azienda che al tempo aveva parlato testualmente di "una data certa di riapertura che presumibilmente avverrà entro la fine del 2022". Ad oggi, però, non sono ancora pervenute delle date.