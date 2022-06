"Più sicurezza per gli attraversamenti ciclabili": Fiab lancia un flash mob

Un flash mob per sollecitare l'amministrazione comunale di Pisa a garantire la sicurezza degli attraversamenti ciclabili e in particolare dei due attraversamenti della ciclopista del trammino nella zona di Porta a Mare. Lo organizza Fiab per sabato 11 giugno.

"L'appuntamento è alle ore 11 al primo attraversamento, quello appena dopo le mura in via di Porta a Mare, dove lo scorso autunno una turista è stata travolta e uccisa da un auto - affermano da Fiab Pisa - subito dopo raggiugeremo l'attraversamento di via di Balduccio, teatro di un altro grave incidente la scorsa primavera. Successivamente a questi incidenti, in sede di Consulta della Bici, avevamo individuato un intervento per mettere in sicurezza l'incrocio, ma questo intervento non è ancora stato realizzato. Per questo motivo sabato daremo una dimostrazione pratica di come l'intervento individuato dalla Consulta sia essenziale per garantire la visibilità dell'attraversamento a beneficio della sicurezza di tutti, sia ciclisti che automobilisti".