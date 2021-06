Mobilità sostenibile, flash mob di Fiab alla rotatoria al ponte del Cep

La sezione pisana di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta Onlus) ha indetto per il tardo pomeriggio di lunedì 14 giugno un flash mob: l'appuntamento è fissato per le ore 18.30 alla rotatoria tra il ponte del Cep e viale D'Annunzio. Il tema che ha spinto gli organizzatori è quello della sicurezza stradale, declinato in due direzioni: quello del rispetto delle norme del codice della strada ma, ancor prima, quello della progettazione e realizzazione di infrastrutture che consentano a tutti gli utenti della strada di circolare in sicurezza.

"A Pisa - si legge nel comunicato di Fiab Pisa - si continua purtroppo ad ignorare questo secondo aspetto, prova lampante ne è la nuova rotatoria di Viale

D'Annunzio, pensata solo ed esclusivamente per velocizzare l'attraversamento delle auto. Questo obiettivo viene infatti perseguito a discapito della sicurezza degli utenti più vulnerabili: sulla nuova rotatoria abbiamo marciapiedi talmente stretti che carrozzine e passeggini non vi possono passare, nessuna traccia di anello ciclabile e attraversamenti pericolosi". La nota dell'associazione prosegue: "Attraverso questa rotatoria moltissimi ciclisti, provenienti ad esempio dalla zona del CEP, dovrebbero immettersi nella ciclabile del Trammino e proseguire verso il mare, ma la conformazione della rotatoria li espone a numerosi pericoli".

La conclusione: "Per questi motivi Fiab Pisa e gli abitanti del quartiere del CEP organizzano il flash mob, con appuntamento in via Isola di Giannutri, per chiedere al Comune di Pisa il rispetto del codice della strada che impone la realizzazione di una pista ciclabile in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale (art. 14 c. 2 bis cds).