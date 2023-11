Musica, palloncini rossi e poesie: flash mob a Castelfranco contro la violenza sulle donne

Bambine e bambini, commercianti, associazioni e istituzioni hanno unito le proprie voci per dire 'Basta alla violenza di genere'. Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre), l’amministrazione comunale ha organizzato il flash mob 'Insieme contro ogni violenza sulle donne' che si è tenuto questa in piazza Bertoncini, davanti il Palazzo Comunale.

E' stata una manifestazione corale che ha coinvolto oltre 100 studenti delle scuole elementari e medie, dipendenti del Comune, varie associazioni di volontariato, culturali e sportive, commercianti e normali cittadini e cittadine che hanno raccolto la 'call to action' del Comune.

Solo per citare alcune delle associazioni e degli enti coinvolti: Frogs Pallacanestro, Auser, Arci Castelfranco, ass. Con Leon nel Cuore onlus, Asd Pallavolo Castelfranco, Pubblica Assistenza Vita, Pubblica Assistenza Croce Bianca Orentano, Croce Rossa Castelfranco, Gruppo teatrale Four Red Roses, ass. Famiglie H, Centro diurno La Farfalla, commercianti.

Tanti palloncini rossi hanno colorato una fredda mattinata di novembre, così le parole hanno scaldato i cuori di ogni partecipante. E' stato infatti un evento dal forte significato simbolico e impatto emotivo che ha radunato molte persone con un unico scopo comune: ricordare le vittime di femminicidio e le migliaia di donne che ogni giorno sono oggetto di continui soprusi.

Le voci dei cittadini, dei politici, degli studenti, si sono susseguite nella lettura di brani e messaggi per sensibilizzare la comunità alla non violenza. Sono intervenuti il sindaco Gabriele Toti, l’assessore alla Cultura e Pari Opportunità Chiara Bonciolini, la vicepresidente dell’Associazione Frida Elise Bianchi, il dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 'L. da Vinci' Sandro Sodini. Nell’occasione, davanti gli scalini dell’edificio comunale, è stata allestita un’installazione di scarpette rosse, e le frasi lette durante la manifestazione sono state appese ad un filo davanti i loggiati del Comune.

"Stiamo portando avanti molte iniziative per manifestare il nostro supporto alla lotta contro la violenza sulle donne - ha commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti - Abbiamo inaugurato sabato una nuova panchina arancione nel Parco Galilei insieme a Soroptimist International Italia Club Valdarno Inferiore, abbiamo installato insieme alla Croce Rossa di Castelfranco una panchina rossa davanti la Biblioteca Comunale. Ed è in programma invece per venerdì 1° dicembre, alle ore 10.30, l’intitolazione di due nuove strade a Nilde Iotti e Tina Anselmi, per presentare quello che è un percorso per una toponomastica femminile voluto dal Comune di Castelfranco di Sotto".

"Siamo convinti che per combattere le discriminazioni e pregiudizi occorrerà unire le forze - ha aggiunto l’assessore Bonciolini - La violenza di genere è un problema sociale e culturale che coinvolge tutti, nessuno escluso. Bisogna lavorare sui giovani e allargare il messaggio ad ogni persona, in modo trasversale. La giornata di oggi è stata un bell’esempio di come unire le voci rafforzi la consapevolezza di questo grave fenomeno".