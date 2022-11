Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: flash mob in piazza XX Settembre

Venerdì 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza che negli ultimi anni ha assunto una portata sempre più centrale nel dibattito politico e sociale, che anche a Pisa ha trovato espressioni molto partecipate e colorate. Per l'occasione il Coordinamento Donne Unitario ha organizzato un flash mob alle 16:30 in piazza XX Settembre a Pisa, dal titolo 'Spezziamo le catene della violenza'.

"Vogliamo dire NO ad ogni tipo di violenza: ai femminicidi, alla guerra, alla repressione delle donne che lottano contro la barbarie, alle stragi di giovani in cerca di lavoro e di pace che ogni giorno si ripetono nel mediterraneo, alle donne giovani e anziane che subiscono quotidianamente ogni forma di violenza, sul lavoro e in famiglia" affermano dal Coordinamento. "No alla violenza contro le donne che vogliono scegliere se e quando diventare madri. No alle torture nei consultori. NO ai medici obiettori. Sui nostri corpi e sulle nostre vite vogliamo essere libere di scegliere!".

"Noi donne, con le nostre battaglie per l’autodeterminazione, per il lavoro, per il salario, per le pensioni dignitose diciamo: basta violenza sulle donne! Sulle donne Italiane, sulle donne iraniane, sulle donne di tutto il mondo! Per gridarlo forte troviamoci tutte /i in piazza: invitiamo tutte le associazioni delle donne presenti sul nostro territorio ad aderire alla nostra iniziativa ed a partecipare numerose al flash mob". "Faremo un cerchio di donne che, indossando magliette bianche con la parola d’ordine delle combattenti iraniane: donna, vita, libertà, terranno in mano una catena rossa. Con la colonna sonora di 'Break the chain' spezzeremo la catena rossa in segno di liberazione dalla violenza sulle donne".