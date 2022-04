Flash mob in nero delle associazioni femministe contro la guerra

'I Luoghi delle donne', assemblea nazionale delle Case delle donne e delle associazioni femministe italiane, ha indetto per giovedì 21 aprile in tutta Italia un flash mob contro la guerra in Ucraina dal titolo 'Dove ci state portando? Fermiamo la guerra'. Anche la Casa della donna di Pisa ha aderito all’iniziativa e organizza in Logge di Banchi un appuntamento che si svolgerà alle ore 18. Per partecipare sarà necessario essere vestite di nero.

"Alla stessa ora dello stesso giorno - scrive in una nota l'associazione - daremo il via a un mailbombing indirizzato alle industrie produttrici di armi che si compiacciono per gli aumenti sciagurati delle spese militari mentre le donne chiedono più salute, più scuola, più welfare. E continueremo a mobilitarci sempre e sempre, come siamo state costrette a fare a causa delle tante guerre che hanno devastato il mondo negli ultimi trent’anni, per dire che vogliamo pace e libertà per tutte le donne, per tutti i popoli. Lo diremo, subito, inviando una lettera alle parlamentari, che hanno sostenuto con convinzione la difesa dei luoghi delle donne, per chiedere loro di non cedere alle logiche delle propagande belliciste perché sappiamo che la solidarietà tra donne mette fuori legge la violenza, la combatte ovunque, nelle idee e nelle pratiche".